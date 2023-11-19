قيادي إصلاحي: الشرعية تسعى الى سلام شامل يضمن إنهاء الحرب وعودة مؤسسات الدولة

أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح، على ضرورة ضمان الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ووحدة البلاد وسيادتها في أي سلام مرتقب، معبرًا عن تقديره لكل الجهود المبذولة في سبيل إنهاء الصراع في اليمن.



جاء ذلك على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح عبد الرزاق الهجري، خلال حديثه في بودكاست موجز اليمن عن الأحزاب السياسية اليمنية وحزب الإصلاح، المنعقد في مدينة لاهاي الهولندية وفقا لموقع "الاصلاح نت".



وقال الهجري أنّ السلام المطلوب هو سلام عادل وشامل يضمن إنهاء الحرب وعودة مؤسسات الدولة، ويضمن عدم إعادة الحرب من جديد، معبرا عن تقدير الحزب لأي جهد من المجتمع الدولي أو من السعودية وعمان أو غيرها لإحلال السلام في اليمن، وإيقاف الحرب المفروضة على اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي.



وأكد الهجري، أنّ الشرعية والقوى السياسية تسعى للسلام وتتمنى أن تنتهي الحرب، دون أن يكون السلام مكافأة لمليشيا الحوثي.



وقال رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، "إنّ أي تفاوض يجب حصره بين جهتين هما الشرعية ومليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أنّ الأشقاء يبذلون جهودًا لتقريب وجهات النظر، حتى يجلس الطرفان للتفاوض، كون الحرب بين مليشيا الحوثي والشعب اليمني.



ودعا "الهجري" في حديثه، قيادة الشرعية لإشراك الأحزاب السياسية في العملية، كونها الحامل السياسي لها، وعدم تجاوز الأحزاب والذهاب من دونها لتشكيل وفد تفاوضي.