منظمة حقوقية تطالب بتدخل أممي لوقف عملية تصفية الأسرى والمختطفين في السجون الحوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت منظمة "رايتس رادار للحقوق والحريات" المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ"؛ للقيام بدور جاد للحد من جرائم قتل الأسرى والمختطفين في سجون المليشيات الحوثية.



جاء ذلك في بيان، دعت فيه مكتب المبعوث الأممي، للضغط على جماعة الحوثي لإجراء تحقيق شفاف لكشف أسباب وفاة المختطف عزالدين صالح الحبجي (28 سنة) الذي قضى في أحد سجون الجماعة متأثرًا بتعذيب وحشي تعرض له خلال احتجازه.



في ذات السياق، أدانت "رايتس رادار" في البيان، مقتل الأسير محمد أحمد عبدالله وهبان (21 سنة) من أبناء مديرية المدان بمحافظة عمران، في سجون جماعة الحوثي بصنعاء.

وأكدت المنظمة، أنّ إعدام الأسير وهبان شكّل صدمة لأسرته كونه أسير حرب ويضمن له القانون الإنساني الدولي حق الرعاية الصحية والإنسانية.



وكان مركز حقوقي قد رصد خلال الشهرين الماضيين، ثلاث حالات قتل تعرض لها أسرى ومختطفين، في سجون المليشيات الحوثية الإرهابية بينهم "هشام الحكيمي" مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "حماية الطفولة".