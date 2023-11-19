شاهد.. القسام تبث مشاهد لاستهداف دبابات إسرائيلية من مسافة صفر

بثت كتائب القسام، اليوم الأحد، مشاهد من عمليات تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة غزة.



وحصلت قناة الجزيرة على تلك المشاهد الجديدة التي تظهر عناصر من كتائب القسام يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع من مسافات قريبة جدا.



كما يقترب أحد المقاتلين إلى “مسافة صفر” من دبابة إسرائيلية، ويضع عليها “عبوة العمل الفدائي” قبل تفجيرها.



وتظهر في المشاهد أيضا ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية بعد أن هاجمهم مقاتلو القسام.



ومساء الأحد، أعلنت كتائب القسام قتل “عدد كبير” من الجنود الإسرائيليين إثر استهداف منزل كانوا متواجدين فيه جنوب شرق مدينة غزة.



وقالت الكتائب، في تدوينة على “تلغرام” إن مقاتليها تمكنوا من “استهداف منزل في منطقة جحر الديك، تواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي TBG مضادة للتحصينات، وأخرى مضادة للأفراد، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح”.



كما أعلنت تدمير 29 آلية عسكرية صهيونية في مواجهات الأحد في مناطق مختلفة بقطاع غزة.



وكانت كتائب القسام، قد أعلنت في بيان عسكري صباح اليوم، أن مقاتليها أجهزوا على ستة جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيان: “مجاهدونا يُجهِزون على ستة جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة”.



كما أعلنت سرايا القدس، اليوم الأحد، أنها نفذت عملية مشتركة مع كتائب القسام، حيث تمكن مقاتلوهما من استهداف 3 دبابات إسرائيلية بقذائف “التاندوم والياسين” في محور الزيتون بمدينة غزة.



وكان جيش الاحتلال قد اعترف اليوم بمقتل 5 من جنوده في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء الاجتياح البري إلى 62 قتيلا.



(وكالات)



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