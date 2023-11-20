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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ار مركز الأرصاد للإنذار المبكر عن تطور الحالة المدارية ببحر العرب من منخفض مداري عميق إلى عاصفة مدارية تحمل اسم تيج مع تواجد توقعات أخرى بتطور تلك العاصفة لتصبح اعصار من أول درجة وسيكون متجة إلى المناطق الحدودية في عمان ودولة اليمن الشقيقة، واليوم سنتعرف على تفاصيل ذلك الخبر في السطور القادمة. توقعات مركز الارصاد تم نشر التنبيه الثالث على التوالي فيما يخص الحالة المدارية ببحر العرب وتلك الحالة أفادت باستمرار التأثير على محافظة ظفار والوسطى بالحالة المدارية بداية من يوم الاحد مساءا طبقا لما تم رصده من موقعنا عن حساب المركز الوطني للأرصاد الجوية بعمان من منصة اكس، أن مدير الارصاد الجوية عبدالله الخضوري قرر أن الحالة المدارية قابلة للاصابة بالتطور والتعمق أكثر وقد تتطور إلى إعصار من أول درجة في 24 ساعة القادمة. وقد تتعمق لإعصار من الدرجة الثانية في 48 ساعة القادمة، وأضاف أن عبور تلك الحالة مازال بين ظفار ومحافظة المهرة يوم الثلاثاء القادم. قررت وزارة التعليم في عمان تعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات ودور الحضانة ومدارس التدريب وتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة من يوم الاحد 22 أكتوبر 2023 إلى يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 على أن تعود الدراسة للعمل بطبيعتها يوم الثلاثاء 24 أكتوبر أو لحين اشعار اخر، وهذا جاء من منطلق حرص وزارة التعليم على سلامة أبنائها من الطلبة والطالبات بسلطنة عمان. ما دور الأرصاد الجوية؟ تساعد الانذارات المبكرة و التقارير عن حالة الطقس باتخاذ الحيطة من النزول والخروج من المنزل ومن ضبابية الرؤية. الأرصاد تحذر من إعصار كبير في سلطنة عمان خلال ساعات وتعليق الدراسة في هذه المناطق؟! .

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