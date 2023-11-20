دبلوماسي يمني: الحوثيون وأذرع إيران يخدمون توسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد السفير اليمني لدى بريطانيا ياسين سعيد نعمان، الأحد، أن مليشيا الحوثي وأذرع إيران في المنطقة يخدمون توسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

وقال ياسين سعيد نعمان في منشور له على منصة "فيس بوك": "تمخض الجبل فولد "قرصاناً".. اليمن حارسة أهم ممر بحري منذ القدم، وحامية أهم الطرق البحرية، تمتد شواطئها البحرية على طول 2200 كيلو متر، عدا جزرها العديدة ومياهها الاقليمية والاقتصادية الخالصة، بلد يشكل البحر أحد أهم أعمدته الاقتصادية، يجرها الحوثي الى القرصنة ضمن سلسلة عمليات التدمير الممنهج التي يقوم بها لهذا البلد".

وتساءل: "لماذا كل ذلك يا ترى؟، مضيفًا: "إبحث عن الجواب في الدور الموكل لأذرع المشروع السياسي الايراني في المنطقة والذي ستكشف الأيام أن ما يقومون به لا يخدم سوى توسيع النفوذ الاسرائيلي في المنطقة".

وكانت مليشيا الحوثي قد زعمت اختطاف سفينة اسرائلية في البحر الأحمر، بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الإيراني الذي قال إن مجموعاتهم أطلقت المرحلة الأولى من توسع نطاق الحرب.

وجاء تصريح الوزير الإيراني عقب اعلان الحوثيين، احتجاز سفينة إسرائيل في البحر الأحمر، وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، مساء الأحد، تنفيذ قواتهم البحرية ما سماها عملية عسكرية في البحر الأحمر، "كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني".