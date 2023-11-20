شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جننت كل الناس حرفيا.. بخاخ سحري لتكثيف وتطويل الشعر 10 سم ومنع التقصف شوفي طوله هيعدي ركبتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبحث الكثير من السيدات عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر وتطويله من أول استخدام فنجد إن الطرق الطبيعية هي أفضل طريقة لتنعيم الشعر، حيث لا يوجد لها أي ضرر على الشعر وتساعد على تطويل الشعر وتكثيفه من أول استخدام، حيث يبحث الكثير من النساء عن تلك الطرق لتساعد على تنعيم الشعر والتخلص من التجعد وخشونة الشعر والهيشان واستطعنا أن نجد وصفة طبيعية بواسطة الخميرة فيكون لها تأثير السحر على الشعرالخميرة لتطويل الشعر

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.طريق تحضير وصفة الخميرة لتنعيم الشعر وتطويله

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي.نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس ونحصل على خليط كريمي.

ثم نقوم بتقسيم الشعر ونقوم بوضع الخليط عليه.

ثم نقوم بلف الشعر ونتركه لمدة ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء والشامبو وسوف نلاحظ أن الشعر أصبح ناعما وتخلصنا من التجعد والهيشان من أول استخدام.استخدام وصفة الخميرة على الشعر

عندما نقوم باستخدام وصفة الخميرة على الشعر نحصل على الكثير من الفوائد وهي.

تعمل على تنعيم الشعر.

تعمل على التخلص من التجعد والهيشان.

تعمل على تكثيف الشعر.

تعمل على تطويل الشعر.

تعمل على تقوية جذور الشعر.

رخيصة الثمن ومتوفرة في جميع محلات العطارة.تساعد على إنبات الفراغات.

تساعد على التخلص من الصلع.

تساعد على التخلص من تساقط الشعر.

تساعد على التخلص من قشرة الشعر.

تساعد على التخلص من تقصف الشعر من أول استخدام.

تجعل شعر انسيابي يمكن من خلالها عمل الكثير من التسريحات المختلفة يمكن أن نقوم بتكرار تلك والوصفة على الشعر فلا تحدث لها أي ضرر على الشعر..