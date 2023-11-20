شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ما الذي حدث فجر اليوم في السعودية واثار الرعب بين الناس !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، ومدينة جدة السعودية، تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة ادت إلى توقف حركة السير في بعض الطرق وسط المدينة، وبالتزامن مع أمطار جدة أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي نشر توقعات العرافة اللبنانية الشهيرة “ليلى عبد اللطيف”، التي سبق وأن تنبأت في توقعات سابقة بأن الأمطار الغزيرة سوف تجتاح مدينة خليجية في شهر نوفمبر وسوف تتسبب بأحداث مفزعة وخسائر مادي وقد تصل إلى الخسائر البشرية لا سمح الله حسب قولها، وتسائل الصفحات التي أعادت نشر التوقعات عن ما إذا كانت توقعات ليلى عبد اللطيف قد بدأت تتحقق بالفعل في السعودية، وفي مدينة جدة على وجه التحديد، خصوصاً وانه سبق وأن تحققت بعض التوقعات التي تنبأت بها خلال السنوات الماضية.

وبالعودة إلى توقعات خبيرة الفلك، العرافة اللبنانية الشهيرة “ليلى عبد اللطيف”، فقد نشرت الشهر الماضي مقطع فيديو عبر قناتها على اليوتيوب، كشفت فيه عن سلسلة من التوقعات التي تتنبأ بحدوثها خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية العام الحالي 2023.

ومن بين التوقعات التي كشفت عنها ليلى عبد اللطيف، قالت أنها ترى بأن أمطار غزيرة وغير مسبوقة سوف تتساقط على مدينة خليجية خلال شهر نوفمبر، وسوف تتسبب بالعديد من الحوادث المفزعة.

واضافت ليلى عبد اللطيف، أن الأمطار الغزيرة سوف تستمر عدة أيام في هذه المدينة الخليجية، وسوف تؤدي إلى قطع الطرقات وتوقف حركة السير في بعض المناطق، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي سوف تتسبب بها، موضحةً أنها ترى بأنه ستكون خسائر بشرية جراء تلك الأمطار التي ستغمر شوارع المدينة وتجرف العديد من السيارات والأشخاص حسب قولها.وربط العديد من المغردين بين توقعات ليلى عبد اللطيف، وبين الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة جدة، مرجحين بأنها هي المدينة الخليجية التي وردت في توقعات ليلى عبد اللطيف، خصوصاً وإن مدينة جدة قد شهدت خلال اليومين الماضيين أمطار غزيرة غمرت شوارع المدينة، ووثقت مقاطع فيديو سيول الأمطار وهي تجرف بعض السيارات في شوارع جدة، كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو السيول وهي تجرف أشخاص في شوارع جدة، ولم يُعرف مصيرهم حتى الأن.

ما الذي حدث فجر اليوم في جدة؟

شهدت مدينة جدة السعودية فجر اليوم هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح خفيفة، وجاء تساقط الأمطار على مدينة جدة بعد توقفها لأقل من ساعتين، حيث سبق أن شهدت مناطق المدينة تساقط الأمطار مساء أمس الأحد.ووثقت مقاطع فيديو وصور متداوله على منصة “إكس”، تساقط الأمطار على شوارع مدينة فجر اليوم، كما تغنّى العديد من المغردين بجمال الأمطار في اوقات الفجر، بالإضافة إلى جمال مدينة جدة أثناء وبعد تساقط الأمطار.https://twitter.com/nsar37?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1726428860541968757%7Ctwgr%5Ec702e284f0c5e3c74f0511ddd4724ded82c4b9d6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F57712%2Fوكانت أمطار أمس الأحد قد تسببت في توقف حركة السير في بعض الطرق وتجمع المياة فيها، وباشرت أمانة جدة التعامل مع الحالة من خلال مئات من الكوادر البشرية الذين انتشروا في المواقع المتأثرة وعملوا على تصريف المياة وإزالة العوائق التي خلفتها سيول الأمطار بفتحات التصريف.وكان مركز “طقس العرب الإقليمي” قد اوضح مساء أمس الأحد، بأن الخرائط الجوية تشير إلى تأثير الحالة الماطرة على محافظة و مدينة جدة في ساعات مُتأخرة من ليلة (الأحد/الإثنين) و فجر الإثنين و يُرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد، مشيراً إلى احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

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