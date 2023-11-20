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عدن - ياسمين عبدالعظيم - التلفزيون القديم “يعتبر اكثر الأشياء التي لا ينتبه لها اغلب الاشخاص حاليا ويعتبر كخردة قديمة يتم رميه أو يقومون ببيعه لبائع الروبابيكيا كل يوم. والمشكلة انهم لا يعرفون انه بداخله كنز ثمين جدا ، سوف نعرضه لكم في هذا المقال لذلك من بعد قرءاتك لهذا المقال مش هتفكر ترميه تاني وهتعرف ازاي تستخرج الكنز من داخله بكل سهولة، لذا تابعو معنا. التيلفزيون القديم..كيفية إستخراج الكنز منه بإمكانك إستخراج قطعة ثمينة من التيلفزيون القديم كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية :

.في البداية سنزيل الإطار الخارجي للتلفزيون وذلك باستخدام مجموعة الملزمة.

2.ثم سنستخرج المقشر من التلفزيون ،وحول الحواف في المقشر نجد جهاز ضغط جهاز الضغط العالي الذي يعتبر كنزًا داخل التلفزيون.

3.وبعد ذلك نضع باقي التلفزيون جانبًا ولدينا فقط جهاز الضغط العالي.

4.وبذلك حصلنا على تلفزيون آخر وأخرجنا جهاز الضغط العالي .

5.ثم نقوم بتقريب جهاز الهواء الساخن وتشغيله لإخراج كلا الجهازين من الثلاجة.

6.ثم نقوم بتسخين قاع كل منهماواستخراجهما بعد تفكيكها.

7.ثم نستخدم الجهاز الأول لصنع أقوى جهاز إشعال كهربائي.

8.وبعد ذلك نقوم بإحضار تحويل من مصباح كبير موفر للطاقة ثم سلك كهربائي طويل وربطه بـ الإدخال العابر وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر من العابر ، نجد أربعة مخرجات ، نستخدم كل من المشبك رقم 1 والمشابك رقم 4 ونوصلهم بجهاز الضغط العالي Line Transformer للمحطة رقم 1 ، 2 ، ويمكن أيضًا تثبيتها فوق العلبة، وإذا قمنا بتوصيل الطاقة وجربناها ، فسنجد أننا حصلنا على أقوى جهاز إشعال كهربائي.

"ابحث عنه فوراً.. التلفزيون القديم فيه كنز أغلى من الذهب" تعرف على طريقة استخراجه"!.