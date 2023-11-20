شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترسل دفعة دورية جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن طائرة تابعة لها من طراز "إيل-76" ستنقل دفعة دورية جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن الطائرة التي ستقلع من مطار محج قلعة بجمهورية داغستان إلى مصر، ستنقل حمولة من 27 طنا من المساعدات.

وجاء في بيان الوزارة: "ستسلم وزارة حالات الطوارئ الروسية 27 طنا كدفعة دورية جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. أقلعت طائرة نقل تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية من محج قلعة إلى جمهورية مصر العربية".

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أنه سيتم تسليم هذه المساعدات الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بإرسالها إلى قطاع غزة.

ونوهت الوزارة بأن المساعدات الإنسانية تم تنظيمها بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف.