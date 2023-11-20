شكرا لقرائتكم خبر عن غير العطش.. علامات تكشف أن جسمك بحاجة ضرورية للماء ..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلجأ كثيرون لشرب الماء عند الشعور بالعطش فقط ويعتقدون أن الجسم يكن بحاجة له عند الاحساس بالرغبة فى تناول الماء فقط ولكن هذا لي صحيحا.

فهناك احتياج يومي للجسم من الماء يجب الحرص على تناوله فى صورة طبيعية سواء من خلال العصائر الطبيعية أو المشروبات العشبية أو الماء النقى.

ولكن الشعور بالعطش ليس مؤشرا لاحتياج الجسم للمزيد من الماء لأنه قد لاتشعر به إلا فى حالة الجفاف الشديد وحينها تتعرض لمتاعب كثيرة خاصة خلال فصل الصيف الذي يزداد فيه احتياجنا للماء والترطيب.

والمشروبات المدرة للبول مثل القهوة والمشروبات الغازية لا تعد بديل جيد لتناول الماء لأنها تخرج الكثير من السوائل من الجسم وتزيد العطش

ووفقا لموقع موقع “epicurious” نعرض لكم أهم الأعراض المنذرة لاحتياج الجسم للماء

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