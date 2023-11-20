شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سيارة روسية حديثة "بمواصفات رياضية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت شركة Evolute الروسية المتخصصة بتصنيع المركبات الكهربائية بالترويج لسيارة كروس أوفر جديدة، طورتها لتكون من بين أكثر المركبات تميزا من النواحي الجمالية والتقنية.

وتظهر الصور التي نشرتها الشركة لسيارة Evolute i-JET الجديدة أن المركبة تم تصميمها لتكون إنسيابية بشكل كبير، إذ حصلت على انحناءات خارجية لتقليل مقاومة الهواء، وتم إخفاء قبضات الأبواب داخل الهيكل لتخرج منه عند الحاجة لاستخدامها.

وصممت السيارة لتكون مركبة "شبابية تحمل مواصفات رياضية"، إذ زوّدت بمصابيح LED وخطوط إضاءة مميزة على واجهتها الأمامية، وحصلت على عجلات كبيرة وعريضة، وزوّدت بمقاعد جلدية بتصميم رياضي أيضا.

وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية كبيرة ثبتت على محور متحرك لتعمل بشكل أفقي أو عمودي، أما المقاعد فجهّزت بأنظمة تدفئة، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، وحصل المقود على أزرار للتحكم بالصوت والرد على المكالمات الهاتفية وأزرار للتحكم بأنظمة القيادة.

كما جهّزت السيارة بمحركات كهربائية بعزم 585 حصانا تمكنها من رفع سرعتها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4 ثوان تقريبا، وبطاريات تكفيها لقطع 483 كلم بالشحنة الواحدة.