سلطات إريتريا تفرج عن 54 صياداً بعد احتجاز دام عدة أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت السلطات الإريترية عن 54 صياداً يمنياً، بعد أشهر من الاحتجاز والتعذيب.



وقالت مصادر محلية، إن 54 صيادا يمنيا، وصلوا أمس الأحد، ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون السلطات الإريترية.



وأفاد الصيادون المحررون في تصريحات إعلامية بأن "البحرية الإريترية هاجمتهم أثناء ممارسة الصيد في الممر الإقليمي المائي للجمهورية اليمنية، وتم الاعتداء عليهم واقتيادهم تحت قوة السلاح إلى السجون بعد نهب ومصادرة ممتلكاتهم ومعدات الصيد".



وأوضحوا "أنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والأعمال الشاقة والتجويع، خلال فترة سجنهم لدى سلطات إريتريا".



وخلال سنوات الحرب، ضاعفت السلطات الإريترية من مضايقاتها للصيادين اليمنيين في المياه الدولية، مستغلين الظروف التي تشهدها البلاد.

