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عدن - ياسمين التهامي - السر الياباني لبشرة بيضاء كالثلج” خلطة يابانية فعالة لتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة

تسعى الكثير من النساء إلى الحصول على بشرة بيضاء ناعمة خالية من الشوائب والتصبغات، وتلجأن إلى استخدام العديد من المنتجات والتقنيات التجميلية لتحقيق ذلك، ومع ذلك فإن بعض النساء يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة لما لها من فوائد عديدة على الصحة والجمال ولطالما اشتهرت النساء اليابانيات ببشرتهن البيضاء الصافية، والتي تتميز بنعومة ونضارة لا مثيل لها، وقد يعود سر جمال بشرتهن إلى روتين العناية بالبشرة الذي يتبعنه، والذي يعتمد على المكونات الطبيعية في المقام الأول.وصفة يابانية لتبييض وتفتيح الوجه

مكونات الوصفة

1 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من الحليب.طريقة تحضير الوصفة

اخلطي المكونات الثلاثة جيدًا في وعاء حتى تصبح عجينة متماسكة.

ضعي العجينة على وجهك ورقبتك مع التدليك بحركات دائرية.

اتركي العجينة على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

نصائح للعناية بالبشرةمن المهم استخدام واقي الشمس يوميًا حتى في الأيام الغائمة، وذلك للحماية من أشعة الشمس الضارة التي تتسبب في اسمرار البشرة.

احرصي على إزالة المكياج قبل النوم وذلك لمنع تراكم الأوساخ والزيوت على البشرة.

اغسلي وجهك مرتين يوميًا بالماء والصابون المناسب لنوع بشرتك.

استخدمي مرطبًا يوميًا وذلك للحفاظ على ترطيب البشرة.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.تعد هذه الوصفة من الوصفات الفعالة في تبييض وتفتيح الوجه، وذلك بفضل خصائص الأرز المطحون التي تعمل على إزالة التصبغات والبقع الداكنة من البشرة، وبالإضافة إلى خصائص عصير الليمون التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وخصائص الحليب التي تعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها.