شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب في عدن:حققت المنصورة اكبر إنجاز لمجمع خديجه بنت خويلد على مستوى الوطن لدول الخليج العربي بدرع التميز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حاوره .. هشام الحاج

تعتبر المدرسه مؤسسه تعليميه واجتماعية تمارس نشاطها وتؤدي دورها بصوره ذاتيه ومنفصله عن المجتمع والواقع وقد أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيت والبيئه المحيطه والمجتمع وذلك حتى يتسنى لها تحقيق عمليه تربويه ناجحه وصادقه وعند الحديث عن لجان رؤساء أولياء أمور الطلاب لابد أن نلاحظ وهي شبكه مترابطه من العلاقات أركانها البيت المدرسه الطالب

وتعتبر لجنة أولياء أمور الطلاب وهي لجنه الأولياء واللجنه المنتخبه من بين الأهل للعمل المشترك مع المدرسه لمصلحة رفاهية الطلاب وإيجاد افضل السبل لتعليمهم وتربيتهم إذ تعتبر لجنه قياديه لجميع أهالي الطلاب في المدرسه تهدف للعمل على تحريك وتنشيط مشاركة الأهل باكثريتهم في مجالات العمل التربوي المدرسي وهي همزة الوصل بين المدرسه وأهالي الطلاب والهيئات الأخرى وبهدا فعليها مسؤليه كبيره في اعلام الأهل.بكل مايحدث في المدرسه وتكون لجنة اولياء امور المدرسه بصله دائمه في ادارة المدرسه وهيئتها وتفتيشها ومع قيادة التربيه والتعليم والمجلس المحلي ونقابة المعلمين فعليها مهام قياديه على تفعيل ومشاركة الأهل بمجالات العمل التربوي المختلفه كما يعمل مجلس أولياء أمور الطلاب على إقامة التعاون المشترك بين هيئات المعلمين واولياء الأمور في المدرسه وتخطي الحواجز النفسيه والاجتماعيه في البيت والمدرسة والرعايه الكامله في إقامة الرحلات والنشاطات بمحافظة عدن . لانطيل عليكم الحديث نلتقي مع رئيس مجلس اولياء امور الطلاب بمحافظة عدن الاستاذ علي عبيد الصلاحي ليحدثنا في هدا الحوار وهو كالتالي

س١: استاد علي/ حدثنا عن دور مجلس أولياء أمور الطلاب في محافظة عدن والدور التربوي؟

ج: لاشك أن دور مجلس أولياء أمور الطلاب مهم جداً ويقوم بتشكيل مجلس أولياء أمور الطلاب في المدارس والمحافظه ونقوم بتدليل الصعوبات في المدارس على سبيل المثال توفير معلمين وتنشيط العمليه التعليميه المدرسيه والتربوية بالنشاطات الفاعلة في المدارس ونقوم بمساعدة الطلاب الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة كما نقوم بشراء ملابس سواء للطلبه والطالبات لعدد خمسين طالب وطالبه ونعمل بحث في الشوؤن الإجتماعية المدرسيه وتقوم مجموعه بالبحث ونساهم فيها وجرت العادة سنويا ونغطي المعلمين سنويا لعدد من المدارس ومن ضمن عملنا قمنا بعمل بوابه عدن الالكترونيه للتعليم وهدا يعد إنجاز كبير وشغالين فيها عدد الزائرين والمشاهدين بمليون ومئتين واثنين الف مشاهدة ومشاركة الهدف منه إنعاش ذاكرة الطلاب ومساعدتهم في فهم الدرس حيث سيتم اضافه برامج ودروس تعليميه لفئه الصم والبكم الغرض من مساعدتهم .

س٢: ماهي أبرز نشاطاتكم في مجلس أولياء أمور الطلاب؟

ج٢: عملنا معمل الرياضيات على مستوى محافظة عدن وهذا المعمل يعتبر لاول مره يقوم في اليمن على مستوى الوطن وتم افتتاح رسميا من قبل المحافظة والمديرية وحقق هذا المعمل للتعليم عن بعد لمراجعة الدرس وهو في المنزل ليس ولمعمل الرياضيات والريبوت الحصه الدراسيه ووقتها الزمني ١٠ دقائق والمعادلات الحسابيه فيها

س.. مادا حققت المديريه بهدا المنجز التعليمي حدثنا في دلك؟

ج. حققت المديريه اكبر إنجاز وهو جائزه التميز في مجمع خديجه بنت خويلد على مستوى الوطن ودول مجلس الخليج العربي (المدرسه المتميزة والمكتمله النممودجيه) من قبل التربية والتعليم على مستوى الخليج العربي

س. ماهي الإنجازات الدي قدمتموها الاخرى؟

ج. قمنا بعمل معمل حاسوب في مجمع خديجه بنت خويلد للمعلميين ونقوم بدورات كمبيوتر للمعلميين لتعليم. الحاسوب للمعلميين ومعمل الريبوت (الذكاء الاصطناعي) ونعمل أنشطة عديده في المدارس والرحلات ، وايضا على سبيل المثال هذا العام في الشيخ عثمان التواهي والمنصوره تم تكريم بعض المعلمين الذين نشطو أثناء توقف الدراسه .

س: حدثنا عن أبرز الصعوبات التي تعترض عملكم ؟

ج: هناك صعوبات تعترض العمل وهي نقص المعلمين في أغلب المدارس بعض المدارس نحاول حلها عبر مدير عام مديريه المنصوره ومجلس أولياء أمور الطلاب بحيث يساهم مدير عام مديريه المنصوره بمايعادل ٧ مليون ريال لتغطيه المعلمين في المدارس وأيضا قله الكتاب المدرسي ولكن نحاول قدر الإمكان التخفيف وشراء بعض الكتب وهذا الدعم الكامل من الاستاذ احمد علي الداوؤدي مدير عام مديريه المنصوره والطاقة الشمسية للمدارس والاثات يغطيها مدير عام مديريه المنصوره والشكر موصول له على تلك الدعم والجهود الطيبه التعليميه لااستمرار العمليه التعليميه في المدارس

س : ماهو التنسيق مع قيادة السلطة المحلية ؟

ج: هناك تنسيق مع قيادة السلطة المحلية فيما يخص نقص المعلمين والنشاط المدرسي واي خدمات وترميم المدارس والمعلمين والنشاط المدرسي واي خدمات من ترميم المدارس والطاقه الشمسيه كم يغطي نقص المعلمين من قبل مجلس أولياء أمور الطلاب وهناك مدارس كامله تغطى على مجلس أولياء أمور الطلاب لااكثر من ٣٠ معلم

س: ختاما لهذا الحوار الشامل كلمه تود أن تقولها نهايه هذا اللقاء ؟

ج: الانضباط الوظيفي يجب أن نحرص جميعا على تأديته في مرافقنا العمليه .