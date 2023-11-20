نادي المعلمين ينظم أول مظاهرة بصنعاء للمطالبة بالمرتبات والإفراج عن قيادته

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم نادي المعلمين اليمنيين، اليوم الاثنين، أول تظاهرة له في صنعاء، بعد خمسة أشهر من تشكيله؛ للمطالبة بصرف المرتبات والإفراج عن قياداته.

واشترك في التظاهرة عشرات المعلمين والإدرايين والتربويين والموجهين في وزارة التربية والتعليم أمام مقر النائب العام في صنعاء صباح اليوم الاثنين.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تطالب بصرف مرتبات المعلمين والموظفين، والإفراج الفوري عن قيادة النادي المخطوفة منذ أشهر في سجون الحوثي وعلى رأسهم أبوزيد الكميم رئيس النادي.

وتعهد بيان للنادي صدر عقب التظاهرة استمرارهم في الإضراب عن التدريس، ومواصلة تحركاتهم الاحتجاجية المشروعة والقانونية الهادفة للإفراج عن المخطوفين من المعلمين، وصرف مرتبات المعلمين والموظفين.

وتأسس نادي المعلمين اليمنيين في يوليو الماضي قبل بدء الموسم الدراسي الحالي.

ونظم إضرابا متواصلا عن التعليم منذ بدء السنة الدراسية، وردت عليه مليشيا الحوثي بالخطف والتنكيل، ومن بين المخطوفين رئيس النادي وأمينه العام، ورئيس النادي في المحويت، ورئيس النادي في ريمة.