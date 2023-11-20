دخل في غيبوبة.. أسرة رئيس نادي المعلمين تحذر من محاولات اغتياله داخل سجون مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت أسرة رئيس نادي المعلمين الشيخ أبو زيد الكميم، من محاولات حوثية لاغتياله داخل السجن الذي زجت به المليشيا بعد اختطافه من منزله مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الشيخ الكميم لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي تحاول اغتيال الشيخ "أبوزيد الكميم" رئيس نادي المعلمين في سجن المخابرات بصنعاء، عبر طرق متعددة أهمها الإهمال الطبي والحرمان من النوم.

وكشفت المصادر، أن الشيخ أبوزيد الكميم في حالة صحية حرجة منذ أيام، وأنه تم نقله مؤخرًا إلى مستشفى الكويت الجامعي لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وخطفت مليشيا الحوثي أبوزيد الكميم في الثامن من أكتوبر الماضي من منزله بعد اقتحامه بالرصاص، ورفضت الإفراج عنه رغم توجيهات النائب العام في صنعاء بالإفراج عنه.

وأكدت مصادر مقربة من أسرته أن الشيخ الكميم دخل في حالة غيبوبة حادة، منذ أيام.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ الكميم تعرض للتعذيب والحرمان من النوم لمدة أيام في سجون المخابرات الحوثية، وترجح المصادر أن الحوثي أعطاه أدوية غير الأدوية التي يحتاجها.

وسبق أن أكدت عدد من المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن مليشيا الحوثي فاوضت أبوزيد الكميم على إطلاق سراحه مقابل توقفه عن المطالبة بالمرتبات، ولكن الشيخ رفض.

ونظم نادي المعلمين، اليوم الاثنين أول تظاهرة في صنعاء للمطالبة بإطلاق سراح رئيسه أبو زيد الكميم، وعدد من قيادات النادي المخطوفين، والمطالبة بصرف المرتبات.