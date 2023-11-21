شاهد: شاب سعودي يقتنص الفرصة ويشتري عقار في جدة بـ 38 مليون ريال (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم توثيق فيديو يُظهر عملية شراء الشاب رجل الأعمال محمد بن ضاحي آل مريح القحطاني عقارًا في حي الروضة في مدينة جدة بسعر قدره 38 مليون ريال. في الفيديو المتداول، تنافس عدد من رجال الأعمال خلال المزاد على العقار، وأعلن الشخص الذي يدير المزاد فوز رجل الأعمال محمد القحطاني بشراء العقار. ويتمتع العقار بمساحة تبلغ 2303 متر مربع ويقع على زوايا ثلاث شوارع مختلفة.https://twitter.com/GoldenDose?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1722942074889154810%7Ctwgr%5Ef22e82b4461ba38934bbbb9195cc8fc1368c9fea%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F57994%2F.

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