شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأرصاد السعودية تصدر إنذار احمر لسكان جدة.. امطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول تمتد لـ 4 ايام قادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل انذار احمر من الأرصاد السعودية على جدة .. امطار وصواعق وسيول مع رياح شديدة السرعة وهذه التنبيهات هامة .. أوضح المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس اليوم في جدة، حيث تشهد المنطقة سيولًا متوقعة مع رياح سطحية قوية ومضطربة، تسبب انعدام الرؤية الأفقية وزخات من البرد، مع ارتفاع الأمواج، هذه الحالة مستمرة حتى الثالثة عصرًا، لذا تابع للتعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من خلال مقالنا.

عاجل انذار احمر من الأرصاد السعودية على جدة .. امطار وصواعق وسيول مع رياح شديدة السرعة وهذه التنبيهات هامة

وقد كان تنبه المركز من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وانعدام الرؤية وسيول وأمواج مرتفعة وصواعق رعدية في جدة، ابتداءً من الساعة الـ 12 من صباح اليوم وحتى الواحدة ظهرًا، دعت الدفاع المدني في مكة إلى توخي الحذر والابتعاد عن تجمعات السيول والمناطق المنخفضة أثناء الأمطار.

كما المركز التنبؤي أشار إلى توقعات بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، الأمطار في جدة تبدأ من نوفمبر وتستمر إلى أبريل، وقد شهدت بعض المناطق في المملكة هطول أمطار غزيرة مع رياح قوية وتساقط البرد، قد يتشكل الضباب الكثيف في بعض المناطق والأجزاء الشرقية وتكون الأمطار مصحوبة برياح قوية.توقعات الأرصاد

تنبأ مركز الأرصاد بحالة مطرية تؤثر على عدة مناطق في المملكة العربية السعودية وهم جازان وعسير والباحة ومكة وتمتد حتى بعض المناطق بالمدينة المنورة، بينما توقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى شديدة في بعض المناطق، مع احتمالية تأثير مناطق أخرى بهذه الحالة الجوية.

نصحت إدارة الأزمات والكوارث في منطقة مكة المكرمة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق التي تتجمع فيها المياه.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة مع اشتدادها لتصبح غزيرة في الأيام القادمة، مما قد يسبب جريان السيول.

كما أعلنت هيئة الأرصاد عن رياح نشطة تحمل الأتربة والغبار في مناطق مختلفة من المملكة، مثل الباحة، مكة المكرمة، الرياض، وغيرها، مع انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق بشكل ملحوظ.هل يوجد مطر في جدة اليوم ؟

أشار المركز التنبؤي إلى توقعات بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وهناك احتمالية هطول امطار في جدة اليوم بنسبة 40%.

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