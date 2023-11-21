شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة.. مكافأة مالية تصل لـ 3 الف ريال خاصة بهذه الفئات داخل السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - برنامج “تمهير” لتطوير الخريجين قد نجح في تدريب أكثر من 40 ألف خريج بدءاً من حملة الدبلوم وحتى الدرجات العليا؛ ليُدخلوا سوق العمل خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، فما هي الفئات التي قد حصلت على المكافأة المالية التي قدمها البرنامج؟

مكافأة مالية من تمهير

تعتبر هذه الإحصائيات إنجازات لصندوق تنمية الموارد البشرية خلال هذا العام حيث تهدف برامج تطوير الخريجين إلى تجهيز الكفاءات الوطنية سواء كانوا من الذكور أو الإناث بالمهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل والمشاركة الفعّالة فيه.

من الجدير بالذكر أن المتدربين سيحصلون على منحة مالية تبلغ 3000 ريال خلال فترة التدريب التي تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وبعد اكتمال التدريب يتلقى المتدرب شهادة تثبت خبرته مما يمكّنه من الاستعداد الجيد للمشاركة في سوق العمل، فهذه الفرصة تُعتبر فرصة لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للاندماج في القطاعين الحكومي والخاص..