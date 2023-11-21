سكان محليون: هزة أرضية خفيفة بمحافظة إب وسط اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد سكان محليون في محافظة إب (وسط اليمن)، بحدوث هزة أرضية خفيفة، مساء أمس الاثنين.



وقال السكان إنهم شعروا بهزة أرضية تركزت في مدينة جبلة والمناطق المحيطة بها (مفرق جبلة وكذلك الجباجب والدحثاث).



وأضافوا أن الهزة استمرت بضعة ثواني، وتسببت بحالة من الخوف والرعب في أوساط المواطنين.



وذكر مصدر مسؤول في مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار (خاضعة للحوثيين)، في تصريح صحفي "وقوع هزة أرضية مساء أمس، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر على بعد 180 كم إلى الجنوب عن موقع المحطة في مدينة ذمار".



وشهدت محافظة إب خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، هزات مماثلة في عدة بلدات بالمحافظة.

