عدن - ياسمين التهامي - شرطان لصنعاء من أجل التفاوض حول السفينة الاسرائيلية

الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 الساعة 09:38

صنعاء: وضعت سلطة صنعاء ، شرطين على أمريكا لأي حديث عن السفينة الاسرائيلية (جالاكسي ليدر) التي استولت عليها القوات البحرية واقتادتها إلى سواحل اليمن .وقال عضو المجلس السياسي الاعلى في صنعاء محمد الحوثي في تدوينة على (اكس ) : " اذا اوقفت وكفت امريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية ".

مؤكدا أن " ما قامت به البحرية يتفق مع مبدا التعامل بالمثل ".