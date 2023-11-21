شاهدسعود القحطاني يكشف عن تلقيه ساعة هدية لايملكها إلا200 شخص في العالم

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مشهور مواقع التواصل سعود القحطاني خلال مقطع فيديو عن تلقيه ساعة هدية من الإمارات تتجاوز قيمتها 170 ألف ريال. وأشار سعود إلى أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون هذا النوع من الساعات 200 شخص فقط في العالم. وأضاف: " الله يبيض وجه اللي عطاني إياها".

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