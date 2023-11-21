عدن - ياسمين التهامي - السعودية تسمح لبناتها الزواج من 3 جنسيات فقط ..بعد أن كان صعب المنال

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012