شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نوع جديد من العقارب داخل المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالإعلان عن إضافة علمية جديدة وذلك بعد اكتشافه لنوع جديد من العقارب والذي ينتمي لجنس المسمى ليورس leiurus في محمية مجامع الهضب جنوب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبناءً على وصف التحليل الجيني والشكل الظاهري للنوع الجديد المكتشف، وتم نشره في المجلات العلمية العالمية والمتخصصة في مجال الحياة الفطرية مما يبين قيمة الاكتشاف الجديد.

كما جاءت تسمية هذا النوع الجديد من العقارب نسبةً إلى محمية مجامع الهضب وهي المحمية التي تم اكتشاف الأنواع الجديدة من العقارب فيها أخيراً، كما قامت الدراسات للشكل الظاهري والوراثية الجزيئية بإظهار أن هذا النوع يختلف تماماً عن نظرائه من الأجناس الأخرى في المملكة العربية السعودية، ليرتفع بذلك عدد الأنواع المعروفة من هذا الجنس إلى 22 نوعًا عالميًا ومنها 5 أنواع داخل المملكة العربية السعودية.

نشر الاكتشاف الجديد في العالم

كما قامت مجلة Zookeys العلمية الشهيرة بالنشر الاكتشاف الجديد في عددها الصادر في 7 سبتمبر 2023، وتمت إضافة هذا النوع ضمن قوائم بنك مملكة الحيوان (Zoobank)، وكذلك بنك الجينات (Genbank).

ويأتي الاكتشاف الجيد من ضمن الجهود المستمرة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ودراساته التي تسعى من أجل تحديد انتشار هذا النوع وتقييم حالته مستقبلاً، ضمن أسلوب عمله بالعناية بالحياة الفطرية، وذلك بغرض استدامة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي داخل المملكة العربية السعودية.

العقارب في المملكة العربية السعودية

كما أن المملكة العربية السعودية تتميز بوجود خمس أنواع من العقارب والتي تم تصنيفها من العقارب الأكثر خطورة داخل أراضي المملكة وشبه الجزيرة العربية ومن هذه العقارب” العقرب الأصفر ذو العقلية السوداء، العقرب الأسود، العقارب السوداء الصغيرة، العقارب العربية، عقرب الجزار”.