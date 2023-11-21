شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة عمل فطائر بدون زيت ولا سمن بوصفة صحية ومغذية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

يقة عمل فطائر بدون زيت ولا سمن بوصفة صحية ومغذية تعتبر الفطائر من الأطباق الشعبية المفضلة لدى الكثير من الناس ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة مثل الجبن واللحم والخضروات والفواكه، وعادة ما يتم تحضير الفطائر باستخدام الزيت ولكن يمكن تحضيرها أيضًا بدون زيت مما يجعلها خيارًا صحيًا أكثر. طريقة عمل فطائر بدون زيت مكونات العجينة كوب ونصف من الدقيق الأبيض. ملعقتان كبيرتان من النشا. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. كوب ونصف من الماء الدافئ. طريقة تحضير العجينة في وعاء كبير نقوم بخلط الدقيق والنشا والملح والسكر. نضيف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتشكل عجينة ناعمة ومتماسكة. نغطي العجينة بقطعة من القماش ونتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة. طريقة تحضير الفطائر نقسم العجينة إلى كرات صغيرة. نفرد كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة. نضع الحشوة التي نرغب بها على العجينة. نطوي العجينة على شكل نصف دائرة. نقوم بضغط الحواف جيدًا حتى لا تنفتح الفطيرة أثناء الطهي. نضع الفطائر في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. نطهى الفطائر على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون. حشو الفطائر يمكن حشوة الفطائر بالعديد من الحشوات المختلفة مثل: الجبن: نقوم ببشر الجبن الذي نرغب به ثم نضيف إليه بعض التوابل حسب الرغبة. اللحم المفروم: نقوم بتشويح اللحم المفروم مع البصل والثوم ثم نضيف إليه التوابل حسب الرغبة. الخضروات: نقوم بتقطيع الخضروات إلى قطع صغيرة ثم نقوم بتشويحها مع البصل والثوم. الفواكه: نقوم بتقطيع الفواكه إلى قطع صغيرة. نصائح لتحضير الفطائر بدون زيت يجب استخدام دقيق جيد النوعية حتى تصبح الفطائر طرية. يجب عدم إضافة الكثير من الماء إلى العجينة حتى لا تصبح ثقيلة. يجب فرد العجينة إلى دائرة رقيقة حتى تنضج الفطائر بسرعة. يجب عدم ترك الفطائر في المقلاة لمدة طويلة حتى لا تحترق .