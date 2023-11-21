شكرا لبحثكم عن خبر 100 شاب وشابة بحضرموت يشاركون في المؤتمر التعريفي لقمة المناخ COP28 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا /خاص

دشن اليوم في مدينة المكلا مؤتمر المناخ المحلي الأول للشباب والذي سيستمر ليومين متتاليين ..

المؤتمر الذي دشنه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الشباب الاستاذ فهمي باضاوي والذي عبر عن سعادته الكبيرة لهذا الحدث الكبير الذي يحدث للمرة الأولى في المكلا باضاوي أكد في حديثه أن مشكلة المناخ وتأثيراته السلبية في أي رقعه يدفع ثمنها العالم اجمع وتطرق إلى التحديات التي يجب على الجميع التفكير فيها والبدء بوضع خطط واستراتيجيات لرفع الوعي واشاد وهنئ وبارك بجهود الكوكبة الكبيرة من الشباب ودورهم كونه الحدث الأول في حضرموت..

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة تتكون من 4 مؤتمرات تعقد في كل من صنعاء وعدن وحضرموت، إلى جانب نسخة افتراضية، وذلك في إطار نشر الوعي بمفاهيم المناخ والتعريف بقمة المناخ المقبلة COP28، التي ستقام نهاية نوفمبر الجاري في دبي.

المؤتمر يحتوي على العديد من الجلسات النقاشية والندوات وورش العمل التي تمت جدولتها على مدى يومين ..

الجلسة النقاشية الاول للمؤتمر جاءت بعنوان(سياسات المناخ الحالية في اليمن واستراتيجيات التكييف)والتي شارك المهندس عمر بادخن والدكتور سالم بازار عميد كلية البئية والذي شدد على ضرورة الاهتمام بأمر التغيرات المناخية والتأهب لمواجهتها ..

الجلسة بتوصيات من المؤتمر لابد العمل بهاو متابعتها مستقبلاً خاصة في جانب التخفيف والتكييف..

من جانبه اكد المهندس :سالم ربيع باقحيزل /مدير هيئة حماية البيئة الأسبق بساحل حضرموت أكد بأن التغيير المناخي مهم جدا ولابد من العمل على ملفاته كون اليمن بلد لا يضر المناخ ولكنه تضرر منه وطالب المجتمع الدولي بإشراكه في عملية التخفيف والتكييف.

الجدير ذكره أن هذا المؤتمر نظمته مؤسسة حلول للتنمية المجتمعية ويشارك فيه أكثر من مائة شاب وشابة من الفاعلين والمهتمين بقضايا المناخ ويهدف القائمون عليه إلى نشر الوعي بقضايا المناخ والتعريف بقمة المناخ المقبلة COP28 والمزمع إقامتها في دبي نهاية نوفمبر الجاري .