جنوب أفريقيا تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق السفارة حتى وقف إطلاق النار في غزة

صوّتت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والتي تضم 400 عضو، الثلاثاء، لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية، وقطع العلاقات مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة، بموافقة 248 عضواً مقابل رفض 91 آخرين.



وكانت تل أبيب قد استدعت، في وقت متأخر الاثنين، سفيرها لدى بريتوريا، إلياف بيلوتسركوفسكي، إلى القدس المحتلة "للتشاور". وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"، إن الاستدعاء جاء "في أعقاب التصريحات الأخيرة لجنوب أفريقيا".



واتّهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم خلال قمة "بريكس" إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" و"إبادة" في غزة، داعياً إلى "وقف فوري وكامل لإطلاق النار". واعتبر أن "العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين عبر استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، يشكّل جريمة حرب".



وكان رامافوزا، قد قال الخميس الماضي، إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.



وأعلنت بلاده الأسبوع الماضي إحالة ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، فيما دعتها، الاثنين، إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وكانت جنوب أفريقيا، التي ليس لديها سفير لدى إسرائيل، قد سحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين من هناك، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وتشهد العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل توتراً على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

