شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن احذر من غسل البيض بالماء قبل سلقه.. إليكم الطريقة الصحيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

ذر من غسل البيض بالماء قبل سلقه.. إليكم الطريقة الصحيحة غسل البيض بالماء قبل سلقه.. إليكم الطريقة الصحيحة تعد النظافة من أهم الأشياء التي نهتم بها في حياتنا اليومية والحياة بشكل عام، حيث أنها تتمثل في كل شيء سواء كانت نظافة شخصية أو نظافة في تناول الطعام أو تجهيزه، حيث أن هذا يترتب عليه الكثير من الأمور الخاصة بصحتنا، ففي حالة قمنا بالتحدث عن المطبخ والأطعمة، فمن المهم جدا أن نحافظ على كافة الأمور على أن تكون صحية ونظيفة في نفس الوقت لاجسامنا، ولكن تعتبر النظافة في بعض الأحيان عكس توقعاتنا وتمثل خطر كبير جدا على الصحة، حيث أن البيض يعتبر عنصر رئيسي من عناصر وجبة السحور في شهر رمضان الكريم، حيث انه يمنع الاحساس بالعطش بشكل كبير ولكن في اعتقاد جميع السيدات أنه لابد من غسله حتى يكون نظيف وصحي وهذا خطأ كبير جدا لا يمكن فعله. الأضرار التي تعود على جسم الإنسان من غسل البيض عندما يتم غسل البيض فإن هذا يعمل على دفع البكتيريا التي تكون موجودة في القشرة من الخارج إلى دفعها للداخل بصورة مباشرة، وهذا يكون بسبب أن القشرة تكون رقيقة، كما يمكن للبكتيريا أن تخترقها بشكل مباشر خلالها.كما أكد بعض الخبراء العلميين أن هذه العادة الخاطئة تعمل على إزالة الطبقة التي تعمل على حماية البيضة من الخارج، وهذا ما يتسبب في وجود بعض من الفتحات الصغيرة في القشرة الخارجية، ومن ثم بعد ذلك فإن البكتيريا والميكروبات تتحرك بداخلها. وتعد أفضل طريقة للقضاء على بكتيريا السالمونيلا التي تكون ضارة موجودة في البيض عن طريق حفظها داخل الثلاجة عند درجة حرارة لا ترتفع عن 7. كما يجب على أي شخص عندما يقوم بشراء البيض بأن يبتعد عن شراء البيض الذي يحتوي على فتحات وشقوق من الخار .