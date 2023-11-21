الحكومة اليمنية تطلق حملة رسمية وشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يوم الثلاثاء عن اطلاق حملة رسمية وشعبية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مشترك للحكومة والقطاع الخاص؛ لبحث إسهام اليمن في رفع المعاناة عن المدنيين، وبذل كل ما من شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يعانيها سكان غزة.



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لتحديد الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، وايصالها بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، إضافة الى توسيع حملات الدعم من خلال الحكومة والقطاع الخاص والشعب اليمني في كافة المحافظات المحررة.



وأكد رئيس الوزراء ان هذه الحملة وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، تأتي انطلاقًا من إيمان الشعب اليمني الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي مع الاشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.



وأكد ان الشعب اليمني على المستوى الرسمي والشعبي ورغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، يقف كعهده دائما الى جانب الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة.