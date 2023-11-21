الولايات المتحدة تدرس إعادة تصنيف مليشيا الحوثي مجموعة إرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الاميركي، جون كيربي، إن البيت الأبيض بدأ مراجعة لاحتمال إعادة تصنيف الحوثيين كمجموعة إرهابية.

يأتي ذلك في أعقاب ضغط متزايد بشأن هذه القضية من جانب المشرعين الاميركيين من الحزبين، حيث قال بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إنهم منفتحون على دعم مثل هذه الخطوة.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "في ضوء... قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا".

وأزاحت إدارة بايدن مليشيا الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بعد ثلاثة أسابيع فقط على إدارجها مطلع 2021، وعللت ذلك بأنها لأسباب إنسانية في اليمن.

المصدر: وكالات