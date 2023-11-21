الحكومة تعلن موقفها الرافض لقرصنة الحوثي والاتحاد الأوروبي: تهديد الملاحة غير مقبول

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، موقفها من أعمال القرصنة البحرية التي تنفذها المليشيات الحوثية، بدعم كامل من النظام الإيراني، في المياه الإقليمية اليمنية.



وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم، رفضها المطلق للقرصنة، معتبرة التصعيد الحوثي الأخير بدعم من إيران يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين.



وقالت الحكومة في بيانها: "إن هذه الأعمال الإرهابية التي تشنها المليشيات الحوثية بالوكالة عن النظام الإيراني، من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية".



وأضاف البيان: "إن مثل هذه الهجمات الإرهابية، ستصب في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة".



وأكدت الحكومة اليمنية، أن هذه الهجمات الإرهابية، هي نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع هذه المليشيات المارقة، التي شنت على مدى السنوات الماضية، العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.



ودعت الحكومة الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.



وجددت التأكيد على أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، والضغط عليها من أجل وقف جرائمها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر، ودعم حقه في الدفاع عن النفس، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.



إلى ذلك أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم الثلاثاء، استيلاء مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، على سفينة "غالاكسي ليدر" في جنوب البحر الأحمر.



وقالت "البعثة" في بيان مقتضب، نشرته على منصة "اكس"، "ندين بشدة استيلاء الحوثيين على سفينة "غالاكسي ليدر" في جنوب البحر الأحمر.



وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، أنّ تهديد الملاحة الدولية والأمن البحري غير مقبول".



وأشارت البعثة في تدوينتها على منصة "اكس"، أنّ بعض مواطني الاتحاد الأوروبي كانوا ضمن طاقم السفينة، داعيةً للإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.



وكانت المليشيات الحوثية، أعلنت الأحد الماضي، أنّ القوات البحرية التابعة لها، نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر، واستولت على سفينة اسرائيلية واقتادتها إلى الساحل اليمني.