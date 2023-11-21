شكرا لبحثكم عن خبر بسبب زلة لسان .. قيادي أمني يعتذر لمشائخ وقبائل يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

برعاية وحضور معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ/ نائف البكري وحضور وفد من مشائخ وقيادات الضالع، التقوا بمشائخ وأعيان وشخصيات يافع ، وذلك بشأن ماصدر من تسجيلات برسائل صوتية من قبل العميد/ نائف محسن علي الحميد، ذكر فيها اسم المرحوم/ ناجي اليافعي في إحدى الرسائل الصوتية والذي انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي، مما سببت بلبلة وشكوك وتوترات لا يحمد عقباها ، ولذالك فقد أستوجب الأمر توضيح وإظهار الحقائق لأهل المرحوم وأبناء ضيئان ، ومكتب الحضرمي خاصة وأبناء يافع عامة داخل الوطن وخارجه .

واستشعارًا منّا بالمسؤولية، فقد بادرت مشائخ وقيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية من أبناء الضالع، إلى تقصي الحقائق .

فتم إحضار / نائف محسن علي الحميدي للجلوس أمام أهل المرحوم/ ناجي اليافعي ، ومشائخ وأعيان يافع الحاضرين، واستجوابه حول تلك التسجيلات الصوتية والتي لا تظهر أي قرائن تؤكد صحتها، فكان طلب الحاضرين جميعًا اليمين من قبل مصدر وناطق هذا التسجيلات، فحلف يمين الله أمام جميع الحاضرين ( على أن ماجرى هو زلة لسان بموضوع آخر ليس للمرحوم العميد/ ناجي حسين عبدالله اليافعي أي علاقة به، وأنه لم يتوقع بأن تنتشر هذه التسجيلات بوسائل التواصل الاجتماعي، وأن هذه التسجيلات ليس لها أي أساس من الصحة وأعرب عن ندمه و اعتذاره على ماخرج من لسانه، وطلب من أهل المرحوم وقبائل يافع العفو والمسامحة.

وندعو الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا ، وأن يغفر ويرحم أمواتنا، وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن) .

وكان ذلك بحضور جمع كبير منهم/ شيخ مكتب الحضارم/ نايف حسين عبدالقوي، والشيخ/ محمد محمد العيسائي و الشيخ / محمد بن محمد علي واللواء ركن/ ناجي عباس ناجي، والدكتور/ خالد العكيمي والعقيد/ مصطفى علي محمد والشيخ/ محمد شائع ناجي والشيخ/ عبدالهادي الشوذبي وغيرهم من شخصيات اجتماعية من يافع والضالع لا يتسع المجال لذكرهم

والله الموفق ،،،