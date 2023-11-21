شكرا لقرائتكم خبر عن مناظرة علمية بين جامعتي تعز والجند والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - متابعات

الثلاثاء 21 نوفمبر 2023م

نظم قسم الشريعة والقانون في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، مناظرة علمية في فقه المواريث بين طلاب المستوى الثالث في القسم وطلاب قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة تعز.

وأظهرت المناظرة منافسة قوية بين المشاركين من الجامعتين، حيث حصل الفريقان على الدرجة النهائية، الأمر الذي عكس المستوى العلمي المتميز للمشاركين، والذي حظي بإشادة لجنة التحكم التي تشكلت من أكاديميين ومتخصصين في المجال.

وهدف النشاط إلى تعزيز المستوى العلمي للطلبة وتوسيع معارفهم والاستفادة من لجنة الحكم، وتوسيع دائرة علاقات الطلبة، وتبادل المهارات والقدرات، والفائدة المتبادلة.

حضر المناظرة د. علي حميد، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة تعز ، والدكتور معاذ الحسني، منسق قسم الشريعة والقانون بالجامعة، ومدير العلاقات العامة الأستاذ محمد العامري.