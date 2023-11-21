مأرب.. العرادة يؤكد تقديم التسهيلات للمنظمات العاملة في الجانب الإنساني  

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة حرص القيادة السياسية والسلطات المحلية على تعزيز شراكتها مع المنظمات الأممية وتقديم كافة التسهيلات لنجاح العمل الإنساني، والتدخلات التي تساعد في التخفيف من معاناة المواطنين.



جاء ذلك خلال نقاشه اليوم مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييغو زوريلا والوفد المرافق له ، تداعيات الأزمة الإنسانية باليمن، ودور الأمم المتحدة الإنساني من أجل المساعدة في التخفيف من حدة الوضع. وفقا لوكالة الانباء الرسمية "سبأ".



وأشاد اللواء العرادة بدور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وجهوده في تنسيق العمل الإنساني، مشدداً على الحاجة لمضاعفة الجهود في ظل الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة والتصعيد المستمر لمليشيا الحوثي واستهدافها موانئ تصدير النفط والغاز، وتراجع التمويلات الإنسانية وتدخلات الشركاء، والتغيرات المناخية، وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي باليمن وخصوصاً في محافظة مأرب.



من جانبه أكد زوريلا، استمرار الأمم المتحدة في عملها الإنساني باليمن والعمل على الاستجابة للخطط الإنسانية للعام القادم والاحتياجات الطارئة.. مشيراً إلى أن المنسقية تسعى إلى الانتقال في العمل الإنساني من الحلول الطارئة إلى الحلول الدائمة خاصة للنازحين.

واشار إلى أنه تم اختيار اليمن ضمن 15 دولة ستبدأ تطبيق هذا الانتقال فيها، وتم اختيار محافظة مأرب لبدء تطبيق التجربة خلال العام المقبل نظراً للأهمية التي تحظى بها لدى المنسقية واستيعابها لأعداد كبيرة من النازحين في اليمن.