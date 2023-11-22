أسوشيتد برس: الهجوم الحوثي على سفينة في البحر الأحمر محاولة دعائية بتكتيكات إيرانية

يسلط الهجوم الحوثي بطائرة هليكوبتر على سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر الضوء على الخطر الكامن حالياً في أحد طرق الشحن الرئيسية في العالم بينما تحتدم الحرب في غزة، فضلاً عن أنه يكشف تكتيكات المتمردين الحوثيين التي تعكس تكتيكات الراعي الرئيسي لهم، إيران.



وبينما نفت طهران مساعدة الجماعة المتمردة اليمنية في شن هجومها يوم الأحد، فإن السفينة المستهدفة قبل الهجوم مرت أمام سفينة شحن إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية يشتبه في أنها تعمل كقاعدة تجسس أمامية في البحر الأحمر.



ووفق تقرير لوكالة، أسوشيتد برس «AP» – ترجمة "يمن شباب نت" – "أن لقطات الكاميرا الخاصة بمشاهد اقتحام السفينة تعد بمثابة محاولة دعائية لتعزيز موقفهم في اليمن وسط بعض الاحتجاجات ضد حكمهم، فإنها تشير أيضًا إلى فتح جبهة بحرية جديدة في منطقة تركز منذ فترة طويلة على الخليج الفارسي ومصبه الضيق عند مضيق هرمز".



كما أن الحادثة تضع ضغوطًا جديدة على شركات الشحن التجارية التي تسافر عبر تلك المياه، وتهدد بزيادة تكاليف التأمين التي سيتم نقلها إلى المستهلكين، ومن المرجح أن تزيد من الضغط على البحرية الأمريكية أثناء محاولتها العمل كضامن لأمن المنطقة.



وقال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخباراتية: "هذا يحمل كل الدلائل على أن هؤلاء الأشخاص قد تم تدريبهم على يد جيش محترف، والذي يمكن أن يكون إيران بوضوح". وأضاف "يبدو أن هذا شيء لم نره من قبل".



ومع ذلك، لا تشك الولايات المتحدة وإسرائيل فقط في تورط إيران.



وأشارت شركة استخبارات المخاطر RANE إلى التكتيكات التي يستخدمها الحوثيون على أنها تذكير بتلك التي استخدمها الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري عند الاستيلاء على السفن في الماضي خلال سنوات من التوترات المتعلقة باتفاق طهران النووي المنهار مع القوى العالمية. وبالمثل، أشارت شركة أمبري، وهي شركة استخبارات خاصة، إلى العملية على أنها "استيلاء على الطراز الإيراني يوفر للحوثيين رافعة للتفاوض".



وقالت أمبري: "أظهر الحادث زيادة كبيرة في قدرة الحوثيين على تعطيل الشحن التجاري". وأضافت: "في الماضي، لم يستخدم الحوثيون سوى الألغام البحرية والصواريخ والعبوات الناسفة التي يتم التحكم فيها عن بعد في البحر الأحمر".



وأضافت: "إن تطور العملية يشير إلى أن التورط الإيراني مرجح للغاية".



كما مرت سفينة "جالاكسي ليدر"، المرتبطة بالملياردير الإسرائيلي أبراهام "رامي" أونجار، بالقرب من سفينة الشحن الإيرانية بهشاد قبل الهجوم يوم الأحد، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة Tanker Trackers لأول مرة.



وتوجد بهشاد في البحر الأحمر منذ عام 2021 قبالة أرخبيل دهلك الإريتري. ووصلت إلى هناك بعد أن أزالت إيران قاعدة سافيز، وهي قاعدة تجسس أخرى مشتبه بها في البحر الأحمر تعرضت لأضرار في هجوم نسبه محللون إلى إسرائيل وسط حرب ظل أوسع لهجمات السفن في المنطقة.



من جانبها، نفت إيران، الاثنين، أي علاقة لها بالهجمات.



ولا يزال من غير الواضح مدى السيطرة التي يمارسها الإيرانيون على الحوثيين. ومع ذلك، شهدت الجماعة المتمردة تقدمًا سريعًا في برنامجها للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على الرغم من استهدافها بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ سنوات.



ويعزو المحللون ذلك إلى شحنات الأسلحة الإيرانية، التي استولت القوات البحرية الأمريكية والقوات البحرية المتحالفة على بعضها في السابق.



وقد نما تطور أسلحة الحوثيين بطرق أخرى أيضًا. وتمكن الحوثيون هذا العام من التحليق بطائرة مقاتلة من طراز ميج 29 تعود للحقبة السوفيتية فوق العاصمة صنعاء خلال عرض عسكري، إلى جانب طائرة مقاتلة من طراز نورثروب إف 5 تايجر في عرض آخر.



وشهد عرض الحوثيين أيضًا تحليق طائرات هليكوبتر من طراز Mil Mi-17 تعود إلى الحقبة السوفيتية في السماء – وهي نفس المروحية المستخدمة في هجوم يوم الأحد.



وكان التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الحوثيين قد استهدف القوات الجوية اليمنية بضربات جوية في بداية الحرب، ولم يوضح الحوثيون بعد كيف تمكنوا من التحليق بهذه الطائرات مرة أخرى.



كل هذا يجعل البحر الأحمر، الذي يمتد من قناة السويس المصرية وصولا إلى مضيق باب المندب الذي يفصل شرق أفريقيا عن شبه الجزيرة العربية، خطرا على نحو متزايد على الشحن. حيث يعد هذا المضيق الضيق، الذي يبلغ عرضه حوالي 29 كيلومترًا (18 ميلًا) عند أضيق نقطة له، أمرًا بالغ الأهمية لشحنات البضائع والطاقة.



وأرسلت الولايات المتحدة المزيد من السفن إلى البحر الأحمر وعبره، بما في ذلك حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ومجموعتها الهجومية. وتوجد سفينة "أيزنهاور" الآن في خليج عمان، وفقًا لصور الأقمار الصناعية، مما يعني أن هناك عددًا أقل من الأصول البحرية الأمريكية في البحر الأحمر لردع أي هجمات جديدة محتملة.



وإذا أدى الهجوم التالي إلى سقوط قتلى - وخاصة بين المواطنين الأمريكيين أو الإسرائيليين - فإن ذلك يزيد من خطر اندلاع حرب بحرية أوسع نطاقا.



وحذر مركز صوفان ومقره نيويورك من أن "التدخل الحوثي الكبير في الشحن التجاري عبر المضيق من شبه المؤكد أن يؤدي إلى تدخل أمريكي بسبب التداعيات السياسية وربما الاقتصادية".