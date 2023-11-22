شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن احذر منه .. هذا النوع من المكسرات سم قاتل سيقودك أنت وأسرتك الى القبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

ذر منه .. هذا النوع من المكسرات سم قاتل سيقودك أنت وأسرتك الى القبر المكاديميا مكسرات لذيذة ، لكنها ليست صحية كما تعتقد. وذلك لأن كوبًا واحدًا من مكسرات المكاديميا يحتوي على ما يقرب من 1000 سعرة حرارية ، ومن السهل جدًا تناول نصف السعرات الحرارية اليومية أثناء تناولك للطعام. تحتوي نفس الحصة أيضًا على 102آ جرامًا من الدهون ، وهو أكثر مما يجب أن تتناوله في يوم كامل.لا تأكل: كستناء الحصان الكستناء : هي واحدة من المكسرات التي تحتاج إلى تناول المزيد منها ، ولكن يجب ألا تأكل كستناء الحصان أبدًا. تبدو متشابهة - كلاهما بنفس اللون البني ، وكلاهما له بقعة بنية أفتح - لكن كستناء الحصان ناعمة تمامًا. النوع الجيد من الكستناء له نقطة صغيرة ، والفرق مهم.على الرغم من مدى تشابههما ، إلا أن كستناء الحصان والكستناء ليسا مرتبطين في الواقع. يحتوي كل جزء من كستناء الحصان على مادة سامة تسبب القيء والشلل عند الجرعات الكبيرة. بينما قد تسمع أنه يمكنك التخلص من السموم من كستناء الحصان ، فلا يجب عليك - وإذا كنت في شك ، فلا تأكلها. إذا وجدت بعض المكسرات على الأرض ، فمن المحتمل أن تكون كستناء الحصان ، لأنها سامة للحيوانات أيضًا. آ لا تأكل: الصنوبر قد تكون حبوب الصنوبر مجرد اللمسة الأخيرة التي تتطلبها الوصفة ، ولكن هناك أمرًا غريبًا وغير مبرر تمامًا يمكن أن يحدث عند تناوله. يطلق عليه متلازمة فم الصنوبر أو حبوب الصنوبر ، وهو شيء مؤقت يحدث عادة في مكان ما بين 12 و 48 ساعة بعد تناول المكسرات. لبعض الوقت ، كل شيء آخر سيكون مذاقًا مرًا أو معدنيًا أو زنخًا ، وقد استمر طعم بعض الناس لعدة أشهر.بالنسبة لمعظم الناس ، فإنه ينحسر بعد بضعة أيا م إلى أسبوعين. أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تنبيهًا ، لكن لم يتم تأكيد سبب ذلك وكيفية منعه. يحدث ذلك عند الأشخاص الذين ليس لديهم حساسية أو حساسية من المكسرات ، فتناول شيء سكري يزيد المرارة سوءًا ، فهو غير مرتبط بالعفن أو البكتيريا ، وقد حدث مع حبوب الصنوبر من جميع المصادر المختلفة. إنه أمر لا يمكن التنبؤ به تمامًا ، وهذا يعني أنه إذا كان لديك عشاء خاص قادم ، فقد ترغب في توخي مزيد من الحذر بشأن تخطي الصنوبر. لا تأكل: الفول السوداني الفول السوداني وجبة خفيفة شائعة بما فيه الكفاية ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها. في حين أن الحصة ستمنحك بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية القيمة ، فإن نفس حجم الحصة لا يتجاوز 1.5 أوقية ، وستشكل جزءًا كبيرًا من السعرات الحرارية اليومية. إذا كنت جالسًا على الأريكة وتمضغ الفول السوداني أثناء مشاهدة التلفزيون ، فسيزيد ذلك سريعًا - نصف كوب فقط هو خمس السعرات الحرارية في اليوم! يرتبط الفول السوداني أيضًا بشيء يسمى الأفلاتوكسين - فهو ليس الطعام الوحيد الذي يمكن أن يتلوث ، كما أن الذرة معرضة للخطر بشكل خاص. الأفلاتوكسينات هي فطريات ، ويمكن أن تتلوث محاصيل بأكملها في أي وقت ، من الحقل إلى التخزين بعد المعالجة.نظرًا لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد ، فمن الأهمية بمكان التأكد من عدم تناول أي فول سوداني يبدو متعفنًا أو متغير اللون. إن شراء الفول السوداني فقط من الشركات التجارية الكبيرة والمعروفة سيقلل من المخاطر ، ولكن لا يزال يتعين عليك توخي الحذر الشديد إذا لم تستطع التخلي عنها. لا تأكل: اللوز المر قد يكون اللوز لذيذًا ، لكن اللوز المر يمكن أن يكون مميتًا. .