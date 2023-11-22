شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تغيير شامل لرسوم تجديد الإقامة ورسوم تأشيرة الخروج والعودة في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

يير شامل لرسوم تجديد الإقامة ورسوم تأشيرة الخروج والعودة في السعودية رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية بعد ارتفاع الأسعار الذي أثار قلق المقيمين والوافدين إلى المملكة، ولا سيما في ظل سعي الملايين في تجديد الإقامة السعودية أو القدوم إلي المملكة، عبر تأشيرة عمل أو إقامة دائمة أو غيرها من التطلعات التي يسعى إلي القادمون إلى السعودية، حيث يتمكن الراغبين من تجديد الإقامة دفع الرسوم عبر الصراف الآلي المنتشر في كل مكان أو سداد المقابل المادي عبر تطبيق الراجحي، في الوقت ذاته يستطيع المقيمين إجراء تجديد الإقامة عبر منصة أبشر الالكتروني رسوم تجديد الإقامة لمدة عام للعمالة الوافدة 650 ريال سعودي. الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة لمدة عام الخاصة بالعامل رفقة شخص مقيم ألفين ريال سعودي. رسوم تجديد الإقامة السعودية لمدة عام للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي. تغيير شامل لرسوم تجديد الإقامة ورسوم تأشيرة الخروج والعودة في السعودية رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية بعد ارتفاع الأسعار الذي أثار قلق المقيمين والوافدين إلى المملكة، ولا سيما في ظل سعي الملايين في تجديد الإقامة السعودية أو القدوم إلي المملكة، عبر تأشيرة عمل أو إقامة دائمة أو غيرها من التطلعات التي يسعى إلي القادمون إلى السعودية، حيث يتمكن الراغبين من تجديد الإقامة دفع الرسوم عبر الصراف الآلي المنتشر في كل مكان أو سداد المقابل المادي عبر تطبيق الراجحي، في الوقت ذاته يستطيع المقيمين إجراء تجديد الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونيةرسوم تجديد الإقامة لمدة عام للعمالة الوافدة 650 ريال سعودي. الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة لمدة عام الخاصة بالعامل رفقة شخص مقيم ألفين ريال سعودي. رسوم تجديد الإقامة السعودية لمدة عام للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي. .