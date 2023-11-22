واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن السفينة "غالاكسي ليدر"

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بـ"الإفراج الفوري" عن سفينة الشحن وطاقمها التي اختطفها الحوثيون في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي إن "استيلاء الحوثيين على السفينة غالاكسي ليدر في البحر الأحمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضاف "إن بلاده تطالب بالافراج الفوري عن السفينة"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية.

والأحد، اختطف الحوثيون سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، وعلى متنها حوالي 25 من أفراد الطاقم.

من جانبها، قالت البحرية الأميركية إن السفينة "غالاكسي ليدر" خُطفت على بعد نحو 50 ميلا غربي ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مضيفة أنه يتعين على السفن "توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة".