عدن - ياسمين التهامي - الحبه السوداء والتي تسمى كذلك بحبه البركه دواء لك داء بإذن الله وقد أكده رسولنا الكريم

الاربعاء 22 نوفمبر 2023 الساعة 06:42

به السوداء فهي دواء لك داء الا السام ,وهو الموت فهي علاجات لأكثر الأمراض انتشار فهي باختصار دواء لضغط الدم والسكري وللجهاز الهضمي وكذلك تقوية المناعة ومفيدة جدا للحامل وكذلك مفيدة جدا للبشرة ونظارتها للشعر وصحته فهي باختصار علاجات لجميع مشاكل البشرة والجهاز الهضمي وتقوية جهاز المناعة للمرأة والرجل بشكل عام وقد أخبرنا حبيبنا ورسولنا الكريم الذي لا ينطق على الهوى عليه أفضل الصلاة والسلام