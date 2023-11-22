شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد أجمل مذيعة سعودية ظهرت على قناة الحدث وجننت الشباب بجمالها الساحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صور للمذيعة السعودية “تهاني الجهني”، واصفين إياها بأنها أجمل إعلامية عربية ظهرت على قناة الحدث الإخبارية، وأنها تتمتع بمواصفات جمال ساحرة، بالإضافة إلى الكاريزما وقوة الشخصية والحضور الذي يميزها عن غيرها من الاعلاميات العرب بشكل عام.وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن اعجابهم الشديد بجمال وشخصية المذيعة تهاني الجهني، مؤكدين أن عفويتها التي تظهر بها عادة على الشاشة هي سر الجاذبية التي جعلتها محبوبة عند الملايين من المشاهدين من مختلف الدول العربية.لم تستطع المذيعة السعودية “تهاني الجهني”، تمالك نفسها وهي تقرا خبرا على شاشة قناة الحدث، عن حادثة ظريفة في المانيا تمثلت برفع مواطنون قضية على “ديك” جارهم الذي يصيح 200 مرة يوميا.

وظهرت تهاني الجهني بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي تحاول أن تتماسك وتكمل قراءة ذلك الخبر الغريب، لكن ضحكات المخرج والموظفين من خلف الكاميرا جعلتها تواصل الضحك و لم تستطع إكمال قراءة الخبر إلا بصعوبة.

“بحة” صوت الإعلامية تهاني الجهني وهي تضحك كانت محط إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بها وأمطروها بعبارات الإعجاب والثناء.

الكاتب أحمد ياسين علق بقوله “اروح فدوة للبحة اللي بصوتك”، أما وائل فؤاد فقال:”أجمل ضحكة وأجمل بحة في الكون، وأجمل ابتسامة تبقى ابتسامتك تهاني”.

بدورها “شمس شهاب” أبدت إعجابها ببحة الإعلامية تهاني وعلقت قائلة: “بحة الصوت عندك أحلى ما يكون”. وهو الحال مع “علي شعيب” الذي علق هو أيضاً بقوله “بصراحة ضحكتك أحلى مافي الخبر، الله يسعدك في الدنيا والأخرة”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هناتهاني بنت عوده المشدّق الجهني، هي إعلامية سعودية ولدت في مدينة جدة، وهي في العقد الرابع من عمرها.بدأت تهاني الجهني مسيرتها الإعلامية سنة 2003م ، وكانت بدايتها كصحفية متعاونة في (صحيفة البلاد) عام 2004، ومن ثم تقلدت منصب مسؤولة تحرير القسم النسائي، وفي 2006 انتقلت إلى صحيفة المدينة وذلك بعد تخرجها من الجامعة.

ومن أبرز الدورات التي حصلت عليها تهاني الجهني، دورة الإعلام والسياسة الخارجية الأميركية في الولايات المتحدة الأميركية 2017. ودورة مذيع أخبار في قناة العربية وأكاديمية فوكس للتدريب في دبي 2013. ودورة الصحفي الشامل ومذيع أخبار من الخارجية الأمريكية وقناة العربية 2010. ودورة في التحرير والتحقيق الصحافي من صحيفة النهار اللبنانية 2007.بدأت تهاني الجهني مسيرتها المهنية من صحيفة البلاد، لكن انطلاقتها الفعلية من صحيفة المدينة بعد تخرجها من الجامعة. ثم عملت مراسلة للفضائية اللبنانية إل بي سي من السعودية ، وانتقلت بعد ذلك للعمل على إعداد برنامج عيشو معنا في مقر القناة في لبنان، بعدها ساهمت في اعداد برنامج صباح الخير يا عرب عام 2008 من مكتب قناة إم‌ بي‌ سي في السعودية.

وانتجت تقارير لبرنامج إم بي سي في أسبوع، ثم انتقلت لقناة العربية في دبي عام 2012 وعملت كمحررة في غرفة الأخبار.

وقدمت الأخبار كأول مذيعة سعودية في القناة عام 2013 على قناة العربية الحدث وتعتبر من الوجوه الأولى على القناة ومن أبرز الوجوه الإعلامية في الوطن العربي بشكل عام ..