توجيه رسمي لجميع الخطباء بالتحدث عن هذا الموضوع فقط لن تصدق ماهو موضوع خطبة الجمعة القادمة في السعودية؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدر تعميم لجميع خطباء المساجد في السعودية بشأن توحيد خطبة الجمعة القادمة 10 / 5 / 1445هـ، والتحدث عن موضوع واحد فقط، دون الخوض في مواضيع أخرى جانبية، حيث وضع عليهم العديد من المحاور وطلب منهم أن لا يخرج عنها موضوع الخطبة، موضحاً أن القضية والموضوع الذي طلب منهم الحديث عنهم يعد من أهم المواضيع والقضايا الهامة في بناء المجتمع.نشرت وسائل إعلام سعودية، توجيه صادر عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، طلب فيه من جميع الخطباء تخصيص خطبة الجمعة القادمة 10 / 5 / 1445هـ، للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبناءهم قبل الزواج. لما لهذه المسؤولية العظيمة من أهمية، حيث قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ) رواه البخاري ووضع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خمسة محاور على الخطباء للحديث عنها في الخطبة القادمة وهي : – أهمية بناء الأسرة في الإسلام. – تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج. – غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات. – دور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية. – تربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة..

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