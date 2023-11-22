شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: تفاصيل إمتيازات جديده لمواليد السعودية لأول مرة في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - امتيازات جديده سيحصل عليها مواليد المغتربين في نقلة ضخمة تجريها السعودية على كافة الأنظمة والإجراءات في مختلف القطاعات، وتأتي مسألة أبناء المغتربين وحصولهم على التأشيرة من أجل الإقامة تطور ملحوظ مع مزيد من الإجراءات المقبلة لتنظيم سرعة استخراج التأشيرات للمغتربين والمقيمين.

إمتيازات جديده لمواليد المغتربينإمتيازات مواليد المغتربين في السعوديةقامت وزارة الداخلية بإجراء تعديلات على لائحة نظام وثائق السفر وهي

أولا بالنسبة إلى المواليد السعوديين في خارج المملكة يمكنهم الآن الحصول على تأشيرات المرور إلى المملكة العربية السعودية.

كذلك جواز السفر مدة صلاحيته 5 سنوات، ولكن يوجد استثناء لمن تجاوزوا 21 من العمر، حيث يمكنهم الحصول على جواز صالح مدة 10 سنوات.الشروط الأساسية لإصدار جواز السفر

أما عن الشروط الأساسية من أجل إصدار الجواز فهي:

لابد من تسجيل بيانات صاحب الطلب في الأحوال المدنية، مع عدم وجود مشاكل أمنية له.

كما يجب أن يكون في المملكة أثناء تقديم طلبه من خلال التسجيل في أبشر، ويتم دفع رسوم الجواز بشكل الكتروني.

تتم متابعة عملية إصدار الجواز في أبشر مع إحضار جواز السفر السابق واستلام الجديد من خلال صاحب الطلب.

وبالنسبة للمواطنين المقيمين في خارج المملكة، فإن الخارجية تمنحهم الاستثناء حيث يمكن الحصول على الجواز دون الحاجة لوجودهم داخل المملكة.شروط جواز سفر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا

وهناك شروط الحصول على جواز السفر للأطفال:

يتم إضافة الأطفال داخل سجل الأسرة بعد موافقة أحد الوالدين، عند وفاة الوالدين، يمكنك الحصول على موافقة أحد الإخوة فوق 21 عام.

كما يتم التجديد من أبشر وجميع إجراءات جواز السفر كذلك، ولكن في حالة وجود مشكلة يمكنك مراجعة الجوازات.

بالنسبة إلى سفر الأطفال لهم أم أجنبية وتحتفظ بحضانتهم تقديم صك حضانة، أو تقديم إثبات موافقة قضائية، أو موافقة من قبل وزارة الداخلية.

مع الإبلاغ عن فقدان الجواز في حال فقدانه أو تلفه عبر أبشر وإذا تعذر، عليك التواصل مع إدارة الجوازات.شروط جواز سفر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا

وهناك شروط الحصول على جواز السفر للأطفال:

يتم إضافة الأطفال داخل سجل الأسرة بعد موافقة أحد الوالدين، عند وفاة الوالدين، يمكنك الحصول على موافقة أحد الإخوة فوق 21 عام.

كما يتم التجديد من أبشر وجميع إجراءات جواز السفر كذلك، ولكن في حالة وجود مشكلة يمكنك مراجعة الجوازات.

بالنسبة إلى سفر الأطفال لهم أم أجنبية وتحتفظ بحضانتهم تقديم صك حضانة، أو تقديم إثبات موافقة قضائية، أو موافقة من قبل وزارة الداخلية.

مع الإبلاغ عن فقدان الجواز في حال فقدانه أو تلفه عبر أبشر وإذا تعذر، عليك التواصل مع إدارة الجوازات..