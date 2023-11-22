شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يكشف عن وصفة طبيعية تعالج سرطان المعدة والقولون والبنكرياس وتجعله يختفي تماما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف طبيب مختص، عن وصفة طبيعية، تساعد في علاج أنواع مختلفة من السرطان أهمها سرطان المعدة والقولون والبنكرياس. وأوضح الطبيب ويُدعى جودة عواد في مقطع فيديو متداول على تطبيق "تيك توك"، أن هذه الوصفة مكونة من 4 خضروات طازجة. وأفاد أن مكونات هذا العصير، عبارة عن، كرفس أخضر وبقدونس اخضر وجزر وكزبرة خضراء، وبصل أخضر أو عادي ويتم خلطها سويًا، وتناول نصف كوب منها أو كوب كامل صباحًا ومساءًا لمدة شهر وبعدها يختفي السرطان تمامًا، حسب قوله..

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