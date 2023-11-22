شكرا لبحثكم عن خبر اليمن ترحب باتفاق الهدنة في قطاع غزة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رحبت الجمهورية اليمنية باعلان التوصل إلى اتفاق هدنة انسانية في قطاع غزة.

واشادت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل لاعلان الهدنة بما يفضي إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية.

داعية إلى استمرار الجهود لضمان تحقيق وقف دائم لاطلاق النار ودخول المساعدات بشكل آمن ومستدام، وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة.