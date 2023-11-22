شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلمة سعودية تبحث عن شاب يتزوجها بالحلال مقابل عرض مالي ضخم وتضع شرط واحد لمن يقبل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية تداول إعلان منسوب لمعلمة سعودية تعرض 400 ألف ريال سعودي لمن يتزوجها ويشبع رغباتها بالحلال، حسبما ورد في الإعلان المتداول.

رغبة المعلمة في الزواج قالت المعلمة وفق ما تم تداوله في الإعلان، أن عمرها 39 سنة وتخاف أن يفوتها قطار الزواج، وأن لا تستمتع بالحياة الزوجية، خصوصاً وأن رغباتها جامحة وتخاف أن تضعف أمامها وتقع في الحرام. مواصفات المعلمة وأوضحت المعلمة أنها على قدر من الجمال ورشاقة الجسم وبشرتها حنطية، موضحةً أنها كانت ترفض كل عروض الزواج خلال السنوات الماضية لأنها منشغلة بالعناية بوالدتها الكبيرة في السن والتي توفيت منذ ثلاث سنوات. شروط المعلمة وضعت المعلمة شرط وحيد يجب توفره في العريس، وهو أن يكون على خلق ودين وحنون ويقدر الحياة الزوجية.

نسبة العنوسة في السعودية تعاني المملكة العربية السعودية من ظاهرة العنوسة العالية مثل معظم المجتمعات ولكن بنسب متفاوتة، ويتم حساب عنوسة الإناث بعد بلوغهن سن الخامس والعشرين والثلاثين من العمر، في حين أن نتائج المسح المتعلقة بمتوسط العمر عند الزواج الأول للذكور في المملكة يصل إلى عمر السادس والعشرين عام، بينما يصل متوسط عمر الزواج الأول للإناث إلى عمر الواحد والعشرين سنة وفقًا لإحصائية الهيئة العامة للإحصاء في عام 2016.

وبلغت نسبة العنوسة في السعودية 2023 إلى 10.07% وتحديدًا (227.860) أنثى تجاوزت 32 عام ولم تتزوج.

أسباب العنوسة في السعودية تعددت الأسباب التي دفعت إلى ارتفاع نسبة العنوسة لدى الإناث في المملكة العربية السعودية، فقد كانت أولى الأسباب هي ارتفاع المهور، بالإضافة إلى الزواج من الأجنبيات.

حل مشكلة العنوسة في السعودية قالت الدكتورة لمياء عبد المحسن البراهيم، أن ذلك ممكن من خلال توفير الدولة بعض القروض الحسنة للزواج، كما يمكن التدخل لخفض نفقات المهور والزواج، خاصة أن بعض حفلات الزواج تصل إلى 250 ألف ريال.

وأضافت أنه يجب النظر أيضًا في مسألة الأعراف التي تتعلق بعدم الزواج إلا من القبيلة، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على مسألة العزوف عن الزواج.

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