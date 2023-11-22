شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تناوله قبل النوم.. مشروب منزلي يمنع الذبحة الصدرية ويوقف الصداع ويحمي اللثة من الالتهابات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر خل التفاح علاجاً طبيعياً فعالاً لما له من خصائص صحية مختلفة. فضلاً عن كونه في الأساس معقم قوي وعامل فعال للقضاء على الميكروبات والجراثيم. – شرب خل التفاح مع الماء قبل النوم يساعد على الحماية من التعرّض لأعراض الذبحة الصدرية، ويتم ذلك عبر خلط خل التفاح مع الماء وتناوله يومياً قبل النوم.

التقليل من الترسّبات المضرّة بالجسم. – الوقاية من القيء. – التقليل من الآلام المختلفة التي تصاحب الصداع النصفي. وذلك من خلال استنشاق بخار الماء الناتج عن غلي الماء المضاف إليه خل التفاح. – يساعد شرب خل التفاح مع الماء قبل النوم على منع الجراثيم من الدخول إلى خلايا الجسم، بفضل احتواء خل التفاح على البوتاسيوم.

– يساهم في علاج اللثة من الالتهابات. والمشاكل التي تصيبها. كما ويساهم على تطهير الفم. – يساعد على الهضم الجيد قبل النوم. وذلك من خلال تناول كوب من الماء الساخن المضاف إليه خل التفاح. .