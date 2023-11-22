اليمن..مليشيا الحوثي تفرض متهماً سابقاً بالانتماء لتنظيم إرهابي مُحاضراً في جامعات إب

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، أحد المتهمين السابقين بالانتماء إلى "تنظيم القاعدة الإرهابي"، مدرساً في الجامعات الحكومية والأهلية بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل رفض وممانعة من إدارات الجامعات.



وقال الناشط "إبراهيم عسقين"، إن مليشيا الحوثي وجهت الجامعات الحكومية والأهلية بمحافظة إب، بإسناد تدريس مقرر الثقافة الإسلامية "لشخص إرهابي متهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وسبق وأن قضى سنوات في السجن في عهد نظام (صالح)، يُدعى ميمون فيروز".



وأضاف في منشور له على "فيسبوك" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن التوجيهات الحوثية صادرة عن نائب المشرف العام للحوثيين في المحافظة المدعو عبدالفتاح غلاب.



وتابع أن "المدعو ميمون فيروز، انخرط مؤخرا في صفوف الحوثيين، ولايحمل مؤهلات علمية تؤهله للتدريس في الجامعات".



وأشار إلى أن إدارات الجامعات اعترضت على التوجيهات الحوثية، غير أن "غلاب" ضرب بتلك الاعتراضات عرض الحائط وأصر على قراره، محذّرا من النتائج الكارثية لتلك التوجيهات على المخرجات التعليمية في المستقبل.



وكانت المليشيا الحوثية قد عينت "فيرور" مديراً لمركز التأهيل والتدريب في مكتب الأوقاف بالمحافظة ومديراً لمكتب الإرشاد في مديرية المشنة.



يذكر أن الحكومة اليمنية، كانت قد اتهمت مليشيا الحوثي في أكثر من مناسبة بالتخادم الصريح مع التنظيمات الإرهابية، بدعم من النظام الإيراني.



وحولّت مليشيات الحوثي الانقلابية، جامعة إب والجامعات الأهلية التي سطت عليها عبر مايسمى بـ "الحارس القضائي"، إلى محاضن لنشر أفكارها الطائفية وفرضت العديد من أتباعها كمحاضرين وأعضاء هيئة تدريس.

