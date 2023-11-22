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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في عام 2015 : عندما حصل رونالدو على 4 أحذية ذهبية ولم يكن لميسي سوى 3 أحذية ذهبية. قال رونالدو : "الحذاء الذهبي أفضل من الكرة الذهبية لأنه لايعتمد على التصويت وهو نتيجة لقدراتك الفردية." في عام 2022 ، لا يزال رونالدو يمتلك 4 أحذية الذهبية ولكن ميسي يمتلك الان 6 أحذية ذهبية في عام 2017 ، عندما فاز رونالدو بخامس جائزة للكرة الذهبية وتعادل مع ميسي قال رونالدو : ميسي لاعب رائع لكني سأكون أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية 6 او 7 لأنني أفضل لاعب في العالم." في عام 2022 ، لا يزال رونالدو يملك 5 كرات ذهبية لكن ميسي يمتلك الان 8 كرات ذهبية في 2019 عندما فاز رونالدو بدوري الامم الاوروبية مع البرتغال قال رونالدو : تريد أن يذكرك التاريخ حقق إنجاز مع منتخب بلادك 2021 ميسي حقق كوبا امريكا في 2021 بعد تحقيق ميسي كوبا امريكا قال رونالدو لن تكون أسطورة إلا بتحقيق لقب كبير مع منتخب بلادك مثل اليورو أو كأس العالم ( يقصد كوبا امريكا بطولة ضعيفة ) 2022 ميسي يحقق كأس العالم رونالدو 2023 : لكي تكون الافضل يجب ان تمتلك جورجينا ميسي 2024 :.

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