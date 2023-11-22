بهارات الماجي بديل الماجي الطبيعي ١٦ مكونًا تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - �هارات الماجي بديل الماجي الطبيعي ١٦ مكونًا المكونات 2 م.ك ملح • 1 م.ك سكر • م.ك زعتر مجفف مطحون • م.ك بابريكا • م.ك كمون مطحون • م.ك كاري • م.ك فلفل اسود مطحون • م.ك ورق غار مطحون • م.ك كرفس مجفف مطحون ( بديله بقدونس مجفف مطحون) • م.ك بهارات مشكله • م.ص كركم • م.ص ثوم بودرة • م.ص بصل بودرة • م.ص هيل مطحون • م.ص كزبرة بودرة • م.ص زنجبيل مطحون •.

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