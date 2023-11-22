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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عااااجل: انباء عن طرد ونفي ليروي ساني من ألمانيا بعد هذه اللقطة العجيبة. شاهد : ساني يقوم بعرقلة لاعب النمسا من الخلف فأسقطه أرضاً وبعدها نهض اللاعب بكل غضب وحدثت الكاارثة من الألماني ساني. ساني فقد عقله وجن جنوونه وقام بخنـ.ـق وضررب لاعب النمسا بطريقة غريبة وعجيبة امام انظار الحكم. حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء فوراً في وجه ساني ولو كان يوجد عقوبة أشد من الطرد لفعلها .

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